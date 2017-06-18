В Екатеринбурге после сбоя без света остаются восемь тысяч человек

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 июн – РИА Новости. Энергетики восстановили электроснабжение в домах 4 тысяч жителей Екатеринбурга, сообщает ГУ МЧС по Свердловской области. Ещё около 8 тысяч человек пока остаются без света после утреннего сбоя на подстанции.

Как ранее сообщало спасательное ведомство, утром в воскресенье на одной из подстанций произошел небольшой пожар. В результате без света остались 350 домов Екатеринбурга, где проживают более 12 тысяч человек.

"По информации департамента по связям с общественностью ОАО "МРСК Урала", уже более 4 тысяч жителей Екатеринбурга получают электроэнергию по резервным схемам электроснабжения. Оставшаяся часть населения Чкаловского района, попавшего в зону технологического нарушения, будет запитана в ближайшее время. Специалисты "ЕЭСК" доставили передвижные резервные источники электроснабжения. В настоящий момент идет их подключение", — информирует МЧС.

По данным ведомства, в зоне отключения оказались несколько образовательных учреждений, "но, так как сегодня выходной, оперативного подключения дизель-генераторов здесь не требуется".