Трех жителей села в Ингушетии подозревают в избиении главы администрации

НАЛЬЧИК, 18 июн – РИА Новости. Следственные органы Ингушетии заявили, что в избиении главы администрации селения Мужичи в Сунженском районе подозреваются трое местных жителей.

Ранее сообщалось, что 5 июня около 10 часов у здания администрации селения Мужичи неизвестные применили физическое насилие к главе администрации в связи с исполнением им должностных обязанностей. Глава администрации с травмами был доставлен в больницу. Заведено уголовное дело по статье "применение насилия, опасного для жизни или здоровья в отношении представителя власти" УК РФ, санкция которой предусматривает до десяти лет лишения свободы.

"В рамках расследования уголовного дела установлены трое жителей указанного селения, подозреваемые в совершении данного преступления", — говорится в сообщении регионального СУ СК.

Сейчас проводятся следственные действия и оперативные мероприятия по установлению местонахождения и задержанию подозреваемых.