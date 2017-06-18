На Чукотке нашли тело ребенка с перевернувшейся с семьей лодки

ВЛАДИВОСТОК, 18 июн — РИА Новости. Тело ребенка найдено после опрокидывания лодки с семьей на Чукотке, поиски еще двоих детей и двоих взрослых продолжаются, сообщает региональный главк МЧС РФ.

В четверг из села Островное в село Кепервеем Билибинского района вышла моторная лодка, на борту которой были семь человек: родители с четырьмя детьми и рулевой. Пройдя два километра вверх по течению реки Малый Анюй, лодка с людьми перевернулась, матери с дочкой удалось выплыть на берег. В СУСК сообщили, что мужчина, управлявший лодкой, не имел прав на управление маломерным судном. Возбуждено дело по статье "причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".

"Накануне в 25 километрах ниже по течению от села была обнаружена девочка без признаков жизни и вещи. Местонахождение еще двоих детей и двоих взрослых не известно", — говорится в сообщении.

Группировка по поиску людей с перевернувшейся лодки усилена. В поисках задействованы 26 человек и 11 единиц техники. Обследовано более 11 квадратных километров акватории и 50 километров береговой линии.