На Чукотке нашли тело ребенка с перевернувшейся с семьей лодки

ВЛАДИВОСТОК, 18 июн — РИА Новости. Тело ребенка найдено после опрокидывания лодки с семьей на Чукотке, поиски еще двоих детей и двоих взрослых продолжаются, сообщает региональный главк МЧС РФ.
"Накануне в 25 километрах ниже по течению от села была обнаружена девочка без признаков жизни и вещи. Местонахождение еще двоих детей и двоих взрослых не известно", — говорится в сообщении.
Группировка по поиску людей с перевернувшейся лодки усилена. В поисках задействованы 26 человек и 11 единиц техники. Обследовано более 11 квадратных километров акватории и 50 километров береговой линии.