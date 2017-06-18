В ЕАО спасатели продолжают поиски трехлетней девочки

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Спасатели и другие участники поисковых групп продолжают поиски трехлетней девочки, осматривая территории в Смидовичском районе, прилегающие к поселку Соцгородок Еврейской автономной области, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Еврейской автономной области.

Ранее сообщалось, что вечером 13 июня девочка 2014 года рождения ушла из дома в селе Соцгородок ЕАО и до настоящего времени ее местонахождение не известно. По факту исчезновения ребенка региональный главк СКР возбудил дело по статье "убийство малолетнего". Создан оперативный штаб по розыску ребенка, к поискам привлечены силы МЧС, кинологи, полиции, волонтеры, местные жители, военнослужащие погранвойск. Ориентировки о пропавшей девочке переданы всем наружным полицейским нарядам.

"Спасателями и другими участниками поисковых групп проводится осмотр территорий, прилегающих к поселку Соцгородок…поиски положительных результатов не дали. Мероприятия продолжаются", — говорится в сообщении.

По состоянию на 17 июня повторно обследовано 35 квадратных километров лесного массива в окрестностях Соцгородока и в направлении Даниловки. Водолазами обследовано около десяти километров береговой линии реки Тунгуска, а также три километра ее дна, отмечается в сообщении.

На предстоящие сутки запланировано повторное обследование территории и водных объектов.