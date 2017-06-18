НАЛЬЧИК, 18 июн – РИА Новости. Два человека, в том числе беременная женщина, погибли в результате столкновения двух легковых автомобилей в Ингушетии, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.

"В субботу на федеральной автодороге "Кавказ" произошло столкновение двух автомобилей – "ВАЗ-2110" и "ВАЗ-2114", в результате которого на месте происшествия погибли два человека, в том числе беременная женщина", — сказал собеседник агентства.

По его данным, в ДТП также получили травмы еще два человека, которые доставлены в больницу.

По факту аварии проводится расследование.