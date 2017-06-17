Бастрыкин поручил ходатайствовать о передаче в СК дела о "пьяном мальчике"

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по Московской области ходатайствовать перед прокуратурой о передаче в свое производство уголовного дела о ДТП в Балашихе, где погиб ребенок, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Согласно данным ГУМВД, 23 апреля в Балашихе местная жительница, управляя автомобилем, нарушила правила и сбила шестилетнего мальчика, ребенок скончался на месте. По результатам экспертизы было установлено, что "в крови погибшего обнаружена концентрация этилового спирта, которая соответствует сильной степени опьянения". По факту экспертного заключения о "сильном опьянении" ребенка возбуждено уголовное дело о халатности.

"Председатель Следственного комитета поручил руководителю ГСУ СК России по Московской области ходатайствовать перед прокурором Московской области о передаче в производство следователей уголовного дела по факту ДТП, повлекшего смерть 6-летнего ребенка, для полного и объективного расследования", — сказала Петренко журналистам.

Она добавила, что в случае отказа надзорного ведомства на региональном уровне в удовлетворении ходатайства вопрос о передаче дела будет решаться с руководством Генеральной прокуратуры РФ.

Ранее следователи установили, что в заключении эксперта было указано, что в крови погибшего в результате ДТП ребенка было обнаружено 2,7 промилле алкоголя. Сообщалось, что экспертов допрашивали следователи.