Полиция задержала подозреваемого в совершении ДТП с маршруткой в Балашихе

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Полицейские задержали подозреваемого в совершении ДТП с маршруткой в подмосковной Балашихе, сообщили в субботу РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Московской области.

Как ранее сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона, на перекрестке столкнулись микроавтобус, следовавший в Москву, и две легковушки, в маршрутке находились 18 человек. По данным городской станции скорой помощи, 12 пострадавших были доставлены в Балашихинскую ЦРБ. По официальным данным полиции, четыре человека получили травмы.

"Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации", — сказал собеседник агентства.

Как сообщили в пресс-службе, ранее по факту ДТП было возбуждено уголовное дело. Санкция статьи 264 УК РФ, по которому оно было возбуждено, предусматривает наказание до двух лет лишения свободы.