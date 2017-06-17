Полиция опровергла сообщения о наличии данных о подготовке теракта в Сочи

СОЧИ, 17 июн – РИА Новости. Сообщение о якобы имеющейся информации о подготовке на территории Сочи теракта не соответствует действительности, сообщило ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

"Распространяемое посредством мессенджера WhatsApp со ссылкой на ФСБ на бланке ОАО "СОЧИХОЛОД" сообщение о подготовке на территории города Сочи террористического акта не соответствует действительности", — говорится в сообщении ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В сообщении уточняется, что ситуация контролируется, всех просят соблюдать спокойствие.