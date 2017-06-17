Глава СК поручил установить обстоятельства пропажи детей в регионах

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Глава СК России Александр Бастрыкин поручил следователям в кратчайшие сроки установить обстоятельства исчезновения двух детей в Челябинской области и Чувашии, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

© Фото : В.Н. Горелых, предоставлено пресс-службой ГУМВД по Свердловской области В Чувашии пропала одиннадцатилетняя девочка

Ранее сообщалось, что следователи возбудили уголовные дела об убийстве после исчезновения 10-летнего мальчика в Челябинской области и 11-летней девочки в Чувашии.

"Расследование уголовных дел взято на контроль центральным аппаратом Следственного комитета Российской Федерации. Глава ведомства поручил следователям обеспечить оперативный розыск детей и в кратчайшие сроки установить все обстоятельства их исчезновения", — сказала Петренко.

Как рассказала Петренко, в Цивильске 15 июня безвестно пропала 11-летняя Анастасия Осипова. Последний раз девочку видели вечером в день исчезновения гуляющей недалеко от дома. Кроме того, днем 14 июня ушел из дома в городе Касли и пропал 10-летний Иван Котов. Известно, что мальчик поехал на велосипеде в библиотеку в школе №25, получил книги, но домой не вернулся.

Детей ищут сотрудники МЧС, правоохранители и волонтеры. Ведется прочесывание местности, обследуются объекты на территориях, прилегающих к зонам исчезновения детей, изымаются и изучаются записи с камер наружного видеонаблюдения. Следователи проводят неотложные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.