Глава СК поручил установить обстоятельства пропажи детей в регионах

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Глава СК России Александр Бастрыкин поручил следователям в кратчайшие сроки установить обстоятельства исчезновения двух детей в Челябинской области и Чувашии, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
"Расследование уголовных дел взято на контроль центральным аппаратом Следственного комитета Российской Федерации. Глава ведомства поручил следователям обеспечить оперативный розыск детей и в кратчайшие сроки установить все обстоятельства их исчезновения", — сказала Петренко.
Детей ищут сотрудники МЧС, правоохранители и волонтеры. Ведется прочесывание местности, обследуются объекты на территориях, прилегающих к зонам исчезновения детей, изымаются и изучаются записи с камер наружного видеонаблюдения. Следователи проводят неотложные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.