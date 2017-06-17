Жителя Чувашии подозревают в избиении до смерти четырехлетней девочки

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 июн — РИА Новости. Уголовное дело возбудили в отношении 25-летнего жителя Чебоксар, которого подозревают в том, что он избил 4-летнюю девочку, из-за чего она скончалась, сообщило республиканское СУСК РФ.

Следователи полагают, что преступление произошло 16 июня, когда подозреваемый находился в гостях у своей знакомой, где также присутствовали и отец с ребенком.

"По версии следствия, в этот день подозреваемый вместе с женщиной и отцом 4-летней девочки употребляли спиртное. Будучи недовольным поведением и плачем ребенка, а также из личной неприязни к ее отцу, который вышел из квартиры на улицу, подозреваемый несколько раз руками и ногами ударил малолетнюю девочку по голове и туловищу, из-за чего она скончалась на месте происшествия", — говорится в сообщении.

Подозреваемого задержали, свою вину в содеянном он не отрицает. В отношении него возбуждено уголовное дело по признакам убийства малолетней (п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ), максимальное наказание за которое предусматривает пожизненное лишение свободы.