В Чувашии пропала одиннадцатилетняя девочка

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 июн — РИА Новости. Одиннадцатилетняя девочка пропала в Чувашии, следователи возбудили уголовное дело, в поисках ребенка также принимают участие МЧС, полиция и волонтеры.

"Шестнадцатого июня в правоохранительные органы поступило заявление жительницы города Цивильска о пропаже ее 11-летней дочери… По данному факту следственными органами СК РФ по Чувашской Республике возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство)", — говорится в сообщении управления СК по региону.

По информации ведомства, последний раз девочку видели недалеко от дома около 17.00 мск 15 июня, когда она гуляла на улице. Домой она не вернулась.

В поисках ребенка задействован беспилотный летающий аппарат с тепловизором, водолазы республиканского ГУМЧС осмотрели и обследовали водоемы недалеко от места жительства девочки, обследованы заброшенные здания и пустыри, допрошены около 60 человек, уточняет следственное управление.

"Вознаграждение за любые сведения, способные помочь в розыске девочки, гарантировано", — говорится в сообщении пресс-службы МВД по республике.

По данным МВД, в поисках девочки задействованы личный состав полиции, волонтеры — всего более 400 человек.