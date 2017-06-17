В Москве после ранения полицейского при попытке угона завели дело

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту нападения на полицейского, который пытался предотвратить угон автомобиля на юго-востоке Москвы, сообщает ГСУ СК по Москве.

Ранее пресс-служба столичного главка МВД сообщила, что сотрудник полиции получил ножевые ранения при задержании мужчины, который пытался вскрыть автомобиль в Москве. Злоумышленник был задержан, правоохранитель госпитализирован. При этом уточнялось, что полицейский был не при исполнении обязанностей.

"Вечером 15 июня во дворе жилого дома, расположенного по улице Маршала Голованова в Москве, неизвестный мужчина нанес 33-летнему мужчине не менее восьми ударов ножом в область шеи, грудной клетки и туловища, причинив ему множественные телесные повреждения, после чего скрылся с места происшествия. Потерпевший был доставлен в больницу, где ему оказывается вся необходимая медицинская помощь", — говорится в сообщении.

По предварительным данным, пострадавший "пытался пресечь попытку неизвестного угнать автомобиль". По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия".

Подозреваемый задержан, им оказался мужчина 1979 года рождения. Он доставлен в следственный отдел, в ближайшее время фигуранту дела будет избрана мера пресечения.