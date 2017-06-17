На мужчину, кинувшего зажигалкой в младенца в Подмосковье, завели дело

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Следователи возбудили дело после того, как мужчина в Балашихе кинул в младенца зажигалку с третьего этажа и травмировал его, сообщили в пресс-службе регионального СК.

Ранее в пресс-службе ГУ МВД по Московской области сообщили РИА Новости, что полицейские задержали мужчину, кинувшего зажигалкой в ребенка в подмосковной Балашихе, из-за чего ребенок был доставлен в больницу. Как пояснил в свою очередь источник в правоохранительных органах, у мужчины произошел конфликт с отцом трехмесячного ребенка. СК начал проверку.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "б" ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью малолетнего), в отношении 38-летнего местного жителя", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, днем 16 июня местный житель находился у одного из домов на улице Советской в Балашихе и укачивал на руках малолетнюю дочь своей знакомой. Между ним и подозреваемым, который находился на балконе третьего этажа дома, произошла словесная перепалка. После чего подозреваемый бросил с балкона зажигалку, которая попала младенцу в голову. Ребенку была диагностирована закрытая черепно-мозговая травма головы.

Сейчас подозреваемый задержан, с ним проводятся необходимые следственные действия, решается вопрос об избрании меры пресечения.