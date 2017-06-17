В Черном море произошло землетрясение

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Землетрясение произошло на глубине 15 километров в Черном море в 40 километрах от Анапы, разрушений и пострадавших нет, сообщается на сайте главного управления МЧС РФ по Краснодарскому краю.

"В 21.27 мск 16.06.2017 от оперативного дежурного ЕДДС МО города Анапа поступило сообщение о подземном толчке в акватории Черного моря на глубине 15 километров в 21.27 мск. Сейсмическая станция в городе Обнинск зафиксировала сейсмособытие. Эпицентр — акватория Черного моря в 40 километрах от города Анапа", — говорится в сообщении.

По предварительным данным, толчки ощущались в Анапе и Новороссийске. На сайте Единой геофизической службы РАН отмечается, что в 21.13 мск возле полуострова Крым произошло землетрясение магнитудой 4.4/3.