В Башкирии будут судить няню, обвиняемую в избиении годовалого ребенка

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 июн — РИА Новости. Завершено расследование уголовного дела в отношении 56-летней жительницы Уфы, которая, работая в семье няней годовалого ребенка, избила его, это зафиксировали камеры, расположенные в квартире, сообщило республиканское СУСК РФ.

"Следователи полагают, что утром 28 марта няня поместила ребенка в детскую кроватку, чтобы он ей не мешал смотреть телепередачи, однако малыш стал плакать и требовать к себе внимания. Тогда няня взяла в руки младенца и резко с силой бросила его в детскую кроватку. Ребенок громко заплакал, и женщина несколько раз ударила малыша рукой, сопровождая свои действия грубой бранью", — говорится в сообщении.

Уточняется, что видеокадры, на которых женщина жестоко обращалась с годовалым ребенком, в марте растиражировал ряд СМИ. В связи с этим СУСК организовало проверку, а позже в отношении няни возбудило уголовное дело. Она подозревается в истязании несовершеннолетнего (наказание — лишение свободы до семи лет) и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья (наказание — до шести лет со штрафом до 500 тысяч рублей).

Сейчас расследование дела завершено и передано в суд для рассмотрения по существу.