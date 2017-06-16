В чебоксарской больнице обнаружили тело 80-летнего врача-травматолога

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 июн – РИА Новости. Тело 80-летнего врача-травматолога обнаружили в больнице скорой медицинской помощи в Чебоксарах, следователи возбудили уголовное дело по статье "убийство", сообщает в пятницу СУСК по Чувашии.

"Пятнадцатого июня в служебном кабинете больницы скорой медицинской помощи в городе Чебоксары обнаружено тело 80-летнего врача-травматолога указанного лечебного учреждения. По результатам судебно-медицинского исследования установлено, что его смерть носит криминальный характер. По данному факту следственными органами… возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство)", — говорится в сообщении.

По информации следственного управления, потерпевший являлся доктором медицинских наук, профессором Чувашского государственного университета, заслуженным деятелем науки Чувашской Республики, совмещал преподавательскую и лечебную деятельность.

СУСК отмечает, что в раскрытии преступления задействованы опытные сотрудники отдела криминалистики следственного управления и управления уголовного розыска МВД по Чувашии. "Проведен тщательный осмотр места происшествия, выявлены и изъяты следы преступления, которые направлены на соответствующие исследования. Назначен ряд необходимых судебных экспертиз, в том числе: медицинская, генетическая, медико-криминалистическая и дактилоскопическая. Допрашиваются коллеги, родственники и знакомые убитого, персонал и пациенты больницы, устанавливаются иные лица из круга общения потерпевшего. Изъяты и изучаются записи с камер видеонаблюдения", — уточняет ведомство.

Отмечается, что расследование уголовного дела находится на особом контроле у руководителя СУСК по республике.