Детский омбудсмен проконтролирует расследование гибели ребенка в Балашихе

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Детский омбудсмен Московской области Ксения Мишонова взяла под контроль ситуацию с расследованием ДТП в Балашихе, в котором погиб шестилетний мальчик, сообщила пресс-служба аппарата областного уполномоченного.

Согласно данным ГУ МВД, 23 апреля в Балашихе местная жительница, управляя иномаркой, нарушила правила и сбила шестилетнего мальчика, ребенок скончался на месте. По результатам экспертизы было установлено, что "в крови погибшего обнаружена концентрация этилового спирта, которая соответствует сильной степени опьянения".

"Подмосковный детский омбудсмен Ксения Мишонова взяла на контроль ситуацию с расследованием дела…", — говорится в сообщении.

"Нам предстоит разобраться, как получилось так, что почти полтора месяца не возбуждалось уголовное дело по факту гибели малыша, почему не были должным образом проведены все процессуальные действия, почему никого не насторожил и не удивил анализ крови, подписанный судмедэкспертом. Если проверка Следственного комитета РФ выявит факты халатности и непрофессионализма, виновные должны быть привлечены к ответственности", – сказала Мишонова, которую цитирует пресс-служба.