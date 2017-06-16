Судмедэксперты не комментируют дело о гибели мальчика в ДТП в Балашихе

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Представители бюро судебно-медицинской экспертизы Московской области (ГБУЗ МО "Бюро СМЭ"), выдавшего заключение о наличии большой дозы алкоголя в крови шестилетнего мальчика, который погиб под колесами иномарки в подмосковной Балашихе, отказались комментировать РИА Новости ситуацию.
"Идет расследование, следственную тайну в соответствии с законом мы не разглашаем. Обращайтесь в следственный комитет", — заявили РИА Новости в приемной начальника ГБУЗ МО "Бюро СМЭ".
Ранее следователи установили, что в заключении эксперта было указано, что в крови погибшего в результате ДТП ребенка было обнаружено 2,7 промилле алкоголя. Отмечается, что в настоящее время эксперты уже допрашиваются следователями. В рамках расследования уголовного дела следователи намерены дать правовую оценку действиям экспертов.