Судмедэксперты не комментируют дело о гибели мальчика в ДТП в Балашихе

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Представители бюро судебно-медицинской экспертизы Московской области (ГБУЗ МО "Бюро СМЭ"), выдавшего заключение о наличии большой дозы алкоголя в крови шестилетнего мальчика, который погиб под колесами иномарки в подмосковной Балашихе, отказались комментировать РИА Новости ситуацию.

Согласно данным ГУМВД, 23 апреля в Балашихе местная жительница, управляя автомобилем, нарушила правила и сбила шестилетнего мальчика, ребенок скончался на месте. По результатам экспертизы было установлено, что "в крови погибшего обнаружена концентрация этилового спирта, которая соответствует сильной степени опьянения". По факту экспертного заключения о "сильном опьянении" ребенка возбуждено уголовное дело о халатности.

"Идет расследование, следственную тайну в соответствии с законом мы не разглашаем. Обращайтесь в следственный комитет", — заявили РИА Новости в приемной начальника ГБУЗ МО "Бюро СМЭ".

Собеседник агентства также отказался ответить на вопрос, ведется ли какая-либо внутренняя проверка. "Я не обязан давать вам такую информацию", — сказал он.

Ранее следователи установили, что в заключении эксперта было указано, что в крови погибшего в результате ДТП ребенка было обнаружено 2,7 промилле алкоголя. Отмечается, что в настоящее время эксперты уже допрашиваются следователями. В рамках расследования уголовного дела следователи намерены дать правовую оценку действиям экспертов.