В Подмосковье полиция задержала мужчину, кинувшего в младенца зажигалкой

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Полицейские задержали мужчину, кинувшего зажигалкой в ребенка в подмосковной Балашихе, из-за чего ребенок был доставлен в больницу, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Московской области.

"С улицы Советской в Балашихе в ЦРБ доставили ребенка, в которого мужчина кинул зажигалкой. Он был задержан сотрудниками полиции. По данному факту проводится проверка", — сказал собеседник агентства.

Как пояснил в свою очередь источник в правоохранительных органах, у мужчины произошел конфликт с отцом трехмесячного ребенка.

"Он хотел кинуть в отца, но попал в младенца", — сказал собеседник агентства.