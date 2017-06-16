На Колыме отчим ранил в голову шестилетнего ребенка

МАГАДАН, 16 июн — РИА Новости, Людмила Щербакова. Следователи возбудили уголовное дело в отношении жителя поселка Ягодное в Магаданской области, ранившего в голову из ружья своего шестилетнего пасынка, сообщает в пятницу СУ СК России по Магаданской области.

"По версии следствия,… компания из девяти местных жителей, в том числе четырех детей возрастом от пяти до 14 лет, отдыхала в окрестностях поселка Ягодное. Взрослые производили выстрелы по выставленным самодельным мишеням из пневматического ружья с оптическим прицелом. Владелец ружья — отчим ребенка, не убедившись в безопасности совершаемых действий, произвел выстрел в область головы малолетнего, который выбежал в сторону места расположения мишеней, по направлению траектории выстрела", — говорится в сообщении.

Поясняется, что Ягоднинский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Магаданской области возбудил в отношении отчима уголовное дело по статье причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

"В результате выстрела ребенку причинена открытая черепно-мозговая травма, которая по результатам проведенной экспертизы квалифицируется как причинившая тяжкий вред здоровью, по признаку опасности для жизни", — уточняет ведомство.