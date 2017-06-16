В Москве задержали главу белорусской ОПГ

МИНСК, 16 июн — РИА Новости. Сотрудники российских и белорусских правоохранительных органов задержали в Москве белоруса, возглавлявшего организованную преступную группу, участники которой обманным путем завладевали недвижимостью граждан, сообщила в пятницу пресс-служба МВД Белоруссии.

"Сотрудники ГУБОПиК МВД Белоруссии и ГУУР МВД России в одной из квартир Москвы задержали участника "банды Молнара" – жителя Бобруйска, 1967 года рождения, Юрия Мешечека. По оперативной информации, мужчина возглавлял организованную преступную группу, участники которой обманным путем завладевали недвижимостью граждан", — говорится в сообщении.

По данным МВД, "установлено, что Мешечек причастен к незаконному завладению более чем 70 объектами". Ему заочно предъявлено обвинение по 12 статьями уголовного кодекса Белоруссии (незаконное предпринимательство, мошенничества в особо крупном размере, создание преступной организации и другим).

В пресс-службе отметили, что "криминальный коллектив действовал в составе так называемой банды Молнара – преступной организации под руководством "авторитета" из Бобруйска Сергея Молнара".

Работа по разоблачению банды велась милицией с 2013 года. Правоохранителям удалось выявить более 30 участников пяти входивших в нее организованных преступных групп. На их счету – вымогательства, грабежи, разбои, поджоги автомобилей, мошеннические действия с недвижимостью и другая противоправная деятельность. Задержания подозреваемых проходили в Бобруйске, Минске и на территории России. В дальнейшем под суд отправили 30 человек, причастных к совершению преступлений. В отношении всех фигурантов суд вынес обвинительный приговор. Лидер преступной организации приговорен к 18 годам лишения свободы.

"Когда происходили задержания основных лидеров и участников "банды Молнара", Мешечеку удалось скрыться за пределами республики… Сейчас решается вопрос о передаче Мешечека правоохранительным органам Белоруссии для привлечения его к уголовной ответственности в установленном законом порядке", — добавили в пресс-службе.