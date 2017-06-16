Подмосковный омбудсмен встретится с родителями мальчика, погибшего в ДТП

МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в Московской области встретится с родителями погибшего под колесами автомобиля в Балашихе мальчика, в крови которого якобы было обнаружено 2,7 промилле алкоголя, сообщила пресс-служба областного омбудсмена.

Согласно данным ГУМВД, 23 апреля в Балашихе местная жительница, управляя иномаркой, нарушила правила и сбила шестилетнего мальчика, ребенок скончался на месте. По результатам экспертизы было установлено, что "в крови погибшего обнаружена концентрация этилового спирта, которая соответствует сильной степени опьянения".

В четверг стало известно, что тело мальчика эксгумируют для перепроверки данных экспертизы. Семья погибшего требовала провести повторную экспертизу, утверждается, что на свидетелей оказывалось давление, само дело не возбуждали около месяца, а часть доказательств при этом была уничтожена.

"Уполномоченный по правам человека в Московской области Екатерина Семенова встретится с родителями погибшего Алёши Шимко. Как сообщает пресс-служба подмосковного омбудсмена, встреча запланирована на ближайшее воскресенье", — говорится в сообщении.