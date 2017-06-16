На место ДТП с микроавтобусом в Калмыкии выехала полиция

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 июн – РИА Новости, Иван Капустин. Полиция выехала на место ДТП с микроавтобусом в Калмыкии, в результате которого есть пострадавшие, информация уточняется, сообщил РИА Новости представитель МВД по республике.

Ранее источник в экстренных службах республики сообщил РИА Новости, что на автодороге "Комсомольский — Артезиан" опрокинулся микроавтобус, следовавший из Нижнего Новгорода в Баку; госпитализированы 10 пострадавших, в том числе семь детей. По данным источника, в автобусе находились более 10 граждан Азербайджана. По предварительным данным ГУМЧС, пострадало 11 человек.

"Туда уехала группа ГИБДД, они разбираются. Пока мы получили только информацию, что автобус перевернулся и есть пострадавшие", — пояснил собеседник агентства.