МЧС сообщает об 11 пострадавших в ДТП с микроавтобусом в Калмыкии

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 июн — РИА Новости, Иван Капустин. Одиннадцать человек пострадали в ДТП с микроавтобусом в Калмыкии, говорится в сообщении ГУ МЧС по республике.

Ранее источник в экстренных службах республики сообщил РИА Новости, что на автодороге "Комсомольский – Артезиан" опрокинулся микроавтобус, следовавший из Нижнего Новгорода в Баку; госпитализированы 10 пострадавших, в том числе семь детей. Сообщалось, что в автобусе находились более 10 граждан Азербайджана.

"В 14.40 поступило сообщение о том, что на автодороге республиканского значения Комсомольский – Артезиан в 10 километрах от населенного пункта Артезиан Черноземельского района произошло опрокидывание пассажирского микроавтобуса "Мерседес". В результате ДТП, по предварительной информации, пострадало 11 человек", — говорится в сообщении.

На место происшествия выехала оперативная группа Черноземельского пожарного гарнизона.