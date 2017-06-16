Прокуратура изучает материалы дела о ДТП в Балашихе, где погиб ребенок

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Подмосковная прокуратура изучает материалы уголовного дела о ДТП в Балашихе, где погиб шестилетний ребенок, который, по заключению экспертизы был "сильно пьян", сообщили РИА новости в пресс-службе ведомства.

"Прокуратура Московской области изучает материалы уголовного дела о ДТП в городе Железнодорожный, в результате которого погиб шестилетий ребенок. Проверяется соблюдение уголовно-процессуального законодательства при производстве предварительного расследования", — сообщили в пресс-службе.

По данным надзорного ведомства, при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Согласно данным ГУМВД, 23 апреля в Балашихе местная жительница, управляя иномаркой, нарушила правила и сбила шестилетнего мальчика, ребенок скончался на месте. По результатам экспертизы было установлено, что "в крови погибшего обнаружена концентрация этилового спирта, которая соответствует сильной степени опьянения". В четверг стало известно, что тело мальчика эксгумируют для перепроверки данных экспертизы.