Генпрокуратура после "прямой линии" организовала проверки в регионах

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Генпрокуратура РФ после "Прямой линии" с президентом России Владимиром Путиным организовала проверки исполнения природоохранного законодательства в регионах, сообщается на сайте ведомства.

"В ходе состоявшейся 15 июня 2017 года "Прямой линии" с президентом РФ Владимиром Путиным от жителей Приморского края, Иркутской, Московской областей поступила информация о возможных нарушениях природоохранного законодательства", — говорится в сообщении.

Так, по данным ведомства, от жителей Находки Приморского края поступили сведения о загрязнении воздуха пылью, образующейся в результате перегрузки в портовом терминале каменного угля. А в Иркутской области актуальным для населения является вопрос о неправомерном ограничении доступа к водным объектам и водным ресурсам на территории поселка Хужир, расположенного на острове Ольхон озера Байкал. Кроме этого, в Московской области особую обеспокоенность граждан вызвали факты размещения отходов и их сжигания вблизи микрорайона Павлино городского округа Балашиха.

"В этой связи по поручению первого заместителя генерального прокурора РФ Александра Буксмана прокурорами Приморского края, Иркутской, Московской областей организованы соответствующие проверки исполнения федерального законодательства. Результаты надзорных мероприятий контролируются Генеральной прокуратурой РФ", — отметили в ведомстве.

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