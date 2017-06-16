МВД установило личность водителя в Подмосковье, не пропустившего "скорую"

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Полицейские в Подмосковье установили личность и привлекут к ответственности водителя, не уступившего дорогу машине "скорой", сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Раннее сообщалось, что следователи регионального управления СК РФ провели проверку опубликованного 14 июня в интернете видео о нарушении водителем иномарки ПДД на Горьковском шоссе. В ходе проверки было установлено, что 12 июня 47-летний житель Московской области воспрепятствовал проезду машины скорой помощи с мигалкой и специальным звуковым сигналом.

"Сотрудниками Госавтоинспекции Московской области установлена личность водителя, который не предоставил преимущество в движении автомобилю скорой медицинской помощи с включенными проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом. В отношении правонарушителя составлен протокол об административном правонарушении", — сказала Ирина Волк.

Отмечается, что максимально возможное наказание водителю — лишение права управления автомобилем на срок до трех месяцев.