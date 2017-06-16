Песков: в АП не приходили письма от семьи мальчика, сбитого в Балашихе

МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. В администрацию президента не поступали письма от родственников шестилетнего мальчика, у которого после гибели в ДТП в Балашихе экспертиза выявила якобы наличие в крови этилового спирта, заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.
"Нет, вы знаете, нет, по крайней мере, мне не известно о том, что были или могли быть такие обращения", — сказал Песков журналистам в пятницу, отвечая на вопрос, не поступали ли в администрацию президента письма от родственников погибшего мальчика.
Согласно информации в СМИ, иномарка наехала на мальчика и протащила его не менее 10 метров. Экспертиза показала уровень алкоголя в крови мальчика в 2,7 промилле. Семья погибшего требовала провести повторную экспертизу, утверждается, что на свидетелей оказывалось давление, само дело не возбуждали около месяца, а часть доказательств при этом была уничтожена.