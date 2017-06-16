После ДТП с автобусами под Ростовом за медпомощью обратились 27 человек

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 июн – РИА Новости, Иван Капустин. После крупного ДТП с участием двух автобусов в Ростовской области за медицинской помощью обратились 27 человек, трое находятся в крайне тяжелом состоянии, сообщил РИА Новости исполняющий обязанности главного врача МБУЗ "Центральная районная больница Матвеево-Курганского района" Олег Мокрошенко.

По предварительным данным ГУМВД, ДТП произошло на автодороге Самбек — Успенская с участием двух автобусов и еще одного транспортного средства. В результате ДТП один из автобусов перевернулся, погибли два человека. Как сообщили ранее в областном минздраве, 16 человек пострадали, им оказывается необходимая медицинская помощь. По информации источника агентства, один автобус следовал по маршруту Донецк (Украина) — Ростов-на-Дону, второй — из Александровки в Курган (Матвеево-Курганский район).

"На эту минуту обратилось за медицинской помощью 27 человек, из них три человека госпитализированы в крайне тяжелом состоянии, шесть человек госпитализированы в травматологическое отделение. Осматриваются все врачами ЦРБ и Таганрогской станции скорой медицинской помощи. Двоих крайне тяжелых уже прооперировали, еще одного человека оперируют в данный момент", — сказал Мокрошенко.

Он добавил, что из числа обратившихся за медпомощью один человек является гражданином Украины.