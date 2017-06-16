Комиссия МЧС выехала на Ставрополье после жалобы местной жительницы Путину

МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. Специальная комиссия МЧС России в Ставропольском крае возьмет на контроль выплату компенсаций пострадавшим в результате паводка, сообщил журналистам в пятницу глава ведомства Владимир Пучков.

Накануне в ходе прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным жительница ставропольского поселка Левокумское пожаловалась, что до сих пор не получила необходимой помощи и что у семьи требуют деньги за оформление справок для получения компенсации.

Глава государства назвал такую ситуацию "полным бредом" и потребовал от Генпрокуратуры проверить, как идет работа по выплатам, а от губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова — немедленного ответа, куда ушли деньги, выделенные федерацией на поддержку пострадавшим жителям региона.

"Вчера в Ставропольский край была направлена специальная рабочая группа сотрудников центрального аппарата МЧС России во главе с заместителем министра. Она уже приступила к работе", — сообщил Пучков.

Комиссия будет контролировать работу всех служб, которые ответственны за выплаты компенсаций пострадавшим от паводка, а также оформление документов людям, которые проживали в затопленных домах, но по тем или иным причинам не были зарегистрированы в зоне бедствия.

"Нужно пройти ряд процедур — собрать и оформить документы для судебных инстанций, так как только суд может признать этих людей пострадавшими", — пояснил Пучков. По данным местных властей, больше половины населения, проживавшего в зоне затопления, не имеют по данным адресам прописки.

От паводка, вызванного рекордными за последние 50 лет дождями, в Ставропольском крае пострадали 28 населенных пунктов. Были затоплены свыше 2 тысяч жилых домов, в которых проживают более 6,6 тысяч человек.

"Прямая линия с Владимиром Путиным": интересные вопросы и ключевые заявления — в онлайн-репортаже РИА Новости >>