Суд арестовал сотрудника Санкт-Петербургского аграрного университета

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — РИА Новости. Пушкинский районный суд Петербурга в пятницу санкционировал арест директора центра международной деятельности и международных проектов Санкт-Петербургского аграрного университета (СПбГАУ) Дмитрия Кравцова, сообщила РИА Новости пресс-секретарь горсуда Дарья Лебедева.

Ранее сообщалось, что Кравцов был задержан в среду в своем кабинете при получении взятки в крупном размере. Следственными органами СК РФ по Санкт-Петербургу в отношении него возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 290 УК РФ (получение взятки).

"Пушкинский районный суд вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Дмитрия Кравцова сроком на два месяца, до 13 августа включительно", — сказала Лебедева.

Из материалов уголовного дела следует, что 14 июня 2017 года Кравцов в своем рабочем кабинете, расположенном в доме 2 лит. А по Петербургскому шоссе получил взятку в сумме 30 тысяч рублей от гражданина Республики Туркменистан за оформление приглашения ему на учебу в данный университет.

По информации источника РИА Новости в правоохранительных органах, следствие располагает данными о более чем 10 эпизодах преступной деятельности Кравцова.

Ранее, в ноябре 2016 года при получении взятки в 150 тысяч рублей был задержан начальник управления и развития капитального строительства СПбГАУ Израэль Глузман. В октябре 2016 года при получении взятки в 1,5 миллиона рублей был задержан начальник административно-правового управления вуза Руслан Магомаев. В ноябре 2015 года городское управление СК сообщало о задержании декана юридического факультета СПбГАУ Исабалы Зейналова и специалиста по учебно-методической работе Любови Мукановой, которые, по данным следствия, потребовали от двух студентов взятки в размере 200 тысяч рублей за то, чтобы их не отчислили в связи с академическими задолженностями.