На мусорном полигоне в Балашихе регулярно фиксировали нарушения

МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. Проверки мусорного полигона в подмосковной Балашихе велись регулярно, эксплуатирующая компания неоднократно получала предписания о ликвидации нарушений и штрафы, сообщили РИА Новости в пресс-службе Министерства экологии и природопользования Московской области.

Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии в четверг заявил, что попросит правительство и главу Московской области заняться проблемой приближающейся к жилым домам и существующей уже более полувека мусорной свалки в Балашихе. К главе государства обратились жители домов в одном из микрорайонов, которые живут рядом с мусорным полигоном.

"Неоднократно были предписания о ликвидации (нарушений), штрафовали неоднократно", — заявили РИА Новости в пресс-службе минэкологии.

По словам собеседника агентства, ведомство также не раз обращалось в суд из-за неисполнения эксплуатирующей полигон компанией предписаний, выданных по итогам проверок. При этом в минэкологии Подмосковья отметили, что нарушения время от времени фиксируются на всех мусорных полигонах, действующих в регионе.