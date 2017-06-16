Суд просит REN-TV предоставить спорные записи по иску Дадина

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы в пятницу обязал телеканал REN-TV предоставить спорные записи по иску Ильдара Дадина к ФСИН, Генпрокуратуре и Следственному комитету из-за передачи в СМИ записей камер видеонаблюдения карельской колонии, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Дадин — первый в России осужденный за нарушения правил проведения митингов.

"Истребовать видеозаписи телеканала, по которым истец имеет претензии", — постановила судья. В связи с этим решением суда процесс по делу отложен до 23 июня.

Кроме того, в пятницу суд привлек в качестве соответчика исправительную колонию №7, которая, предположительно, передала запись СМИ.

Дадин требует признать эти действия незаконными, отмечая, что передача видеозаписей без его согласия нарушает право на частную жизнь. В качестве морального ущерба он требует взыскать в его пользу 350 тысяч рублей.

Дадин первым в России был осужден по уголовной статье о неоднократных нарушениях на митингах. В феврале президиум Верховного суда отменил его приговор, сочтя, что уголовное дело было заведено в нарушение формальных сроков привлечения к уголовной ответственности.