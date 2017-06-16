СК проверит действия полиции при расследовании ДТП в Балашихе

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Следователи проверят действия сотрудников правоохранительных органов на месте аварии в Балашихе, где был сбит шестилетний мальчик, и в ходе расследования данного дела, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Как сообщило ранее ГУМВД по Московской области, 23 апреля в Балашихе местная жительница, управляя иномаркой, нарушила ПДД и сбила шестилетнего мальчика. В результате ДТП от полученных травм ребенок скончался на месте. По результатам экспертизы было установлено, что "в крови погибшего обнаружена концентрация этилового спирта, которая соответствует сильной степени опьянения". Данные экспертизы будут перепроверены после эксгумации тела мальчика.

Петренко уточнила, что руководство ГСУ по Московской области уже встречается с родителями мальчика для выяснения всех их доводов, также будут проверены действия экспертов и объективность их заключений при установлении состояния алкогольного опьянения у ребенка.

"Следователи проверят действия сотрудников полиции как на месте аварии, так и при расследовании уголовного дела, возбужденного по этому факту", — сказала она.

Согласно информации в СМИ, иномарка наехала на мальчика и протащила его не менее 10 метров перед тем, как остановиться, при этом экспертиза показала уровень алкоголя в крови мальчика 2,7 промилле (смертельная доза алкоголя в крови для ребенка – 3-4 промилле). Отмечается, что семья погибшего требует провести повторную экспертизу, утверждается, что на свидетелей оказывалось давление, само дело не возбуждали около месяца, а часть доказательств при этом была уничтожена.