СК проверит действия полиции при расследовании ДТП в Балашихе

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Следователи проверят действия сотрудников правоохранительных органов на месте аварии в Балашихе, где был сбит шестилетний мальчик, и в ходе расследования данного дела, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
Петренко уточнила, что руководство ГСУ по Московской области уже встречается с родителями мальчика для выяснения всех их доводов, также будут проверены действия экспертов и объективность их заключений при установлении состояния алкогольного опьянения у ребенка.
Согласно информации в СМИ, иномарка наехала на мальчика и протащила его не менее 10 метров перед тем, как остановиться, при этом экспертиза показала уровень алкоголя в крови мальчика 2,7 промилле (смертельная доза алкоголя в крови для ребенка – 3-4 промилле). Отмечается, что семья погибшего требует провести повторную экспертизу, утверждается, что на свидетелей оказывалось давление, само дело не возбуждали около месяца, а часть доказательств при этом была уничтожена.