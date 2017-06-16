Сибиряку, поджегшему дом со своей семьей, грозит пожизненный срок

НОВОСИБИРСК, 16 июн — РИА Новости. Прокуратура Новосибирской области направила в суд уголовное дело 40-летнего жителя поселка Коченево Юрия Касимова, который в прошлом году поджег дом, в котором находились его жена, дочь и теща, выжить удалось только ребенку, сообщает надзорное ведомство в пятницу.

По данным СК, вечером 19 ноября 2016 года в такси между Касимовым и его супругой произошел конфликт на почве ревности. Возвратившись домой, мужчина принес в дом, в котором помимо супруги находилась также его трехлетняя дочь и 64-летняя теща, канистру с бензином, облил себя и все вокруг, включая выход из помещения, и поджег. После того, как мужчина загорелся сам, он выбежал на улицу, потушил на себе огонь, затем забежал в дом и вынес на улицу малолетнюю дочь. Его супруга погибла в огне, теща скончалась от ожогов через несколько дней. Девочку, получившую ожоги на площади 63% тела, врачам удалось спасти, однако вред, причиненный ее здоровью, оценивается как тяжкий.

"Заместитель прокурора Новосибирской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 40-летнего Юрия Касимова. Уголовный закон за совершенное преступление предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 20 лет либо пожизненное лишение свободы", — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что мужчина обвиняется по статьям УК РФ "покушение на убийство трех лиц, в том числе малолетнего ребенка, совершенное общеопасным способом, с особой жестокостью" "убийство двух лиц, совершенное общеопасным способом, с особой жестокостью" а также "умышленное уничтожение имущества, повлекшем причинение значительного ущерба".

Уголовное дело рассмотрит по существу Новосибирский областной суд.