В Нижегородской области подросток погиб, дотронувшись до электропровода

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 июн – РИА Новости. Подросток погиб в Нижегородской области, предположительно, получив удар током от лежащего на земле провода, следователи возбудили уголовное дело, сообщает СУ СК по региону.
По версии следствия, в четверг днем два подростка направились на рыбалку к озеру у деревни Орлиха Уренского района. Проходя около линии электропередачи, 16-летний подросток взял в руку электропровод, лежащий на земле. Неожиданно он упал, второй подросток побежал в деревню за помощью. По информации СУ СК, прибывшие медики констатировали смерть пострадавшего.
При осмотре тела погибшего следователи обнаружили на правой руке следы, предположительно, от электроожога, уточняет ведомство. Кроме того, в непосредственной близости от тела располагался электропровод, идущий от опоры линии электропередачи.
"В ходе расследования уголовного дела следователи СК дадут юридическую оценку действиям лицам, допустившим обрыв линии электропередач", — отмечает СУ СК.