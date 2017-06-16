В Нижегородской области подросток погиб, дотронувшись до электропровода

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 июн – РИА Новости. Подросток погиб в Нижегородской области, предположительно, получив удар током от лежащего на земле провода, следователи возбудили уголовное дело, сообщает СУ СК по региону.

"Следователями Ветлужского МСО СУ СК России по Нижегородской области по факту обнаружения тела 16-летнего подростка с признаками насильственной смерти возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК (причинение смерти по неосторожности)", — говорится в сообщении.

По версии следствия, в четверг днем два подростка направились на рыбалку к озеру у деревни Орлиха Уренского района. Проходя около линии электропередачи, 16-летний подросток взял в руку электропровод, лежащий на земле. Неожиданно он упал, второй подросток побежал в деревню за помощью. По информации СУ СК, прибывшие медики констатировали смерть пострадавшего.

При осмотре тела погибшего следователи обнаружили на правой руке следы, предположительно, от электроожога, уточняет ведомство. Кроме того, в непосредственной близости от тела располагался электропровод, идущий от опоры линии электропередачи.

"В ходе расследования уголовного дела следователи СК дадут юридическую оценку действиям лицам, допустившим обрыв линии электропередач", — отмечает СУ СК.