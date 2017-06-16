СК начал проверку после столкновения грузовика с поездом на Сахалине

МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. В Сахалинской области в связи со сходом колесной пары пассажирского поезда и гибелью двух человек организовано проведение доследственной проверки, сообщает Дальневосточное следственное управление на транспорте СК России.

"По данным следствия, 16 июня 2017 года в 05 часов 55 минут (время местное) на участке в районе перегона станций Заозерное-Пугачево произошло столкновение пассажирского поезда и большегрузного автомобиля с прицепом, два человека погибли", — говорится в сообщении.

Следственными органами Дальневосточного следственного управления на транспорте Следственного комитета проводится процессуальная проверка по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта).

"В настоящее время следствием выясняются все обстоятельства и причины произошедшего, устанавливается материальный ущерб, причиненный ОАО "РЖД". По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение", — говорится в сообщении.

Ранее МЧС сообщало, что в вагонах поезда, который в пятницу утром столкнулся с "Камазом" на Сахалине, находились 180 человек, в том числе 17 детей.