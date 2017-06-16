СК начал проверку после столкновения грузовика с поездом на Сахалине

МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. В Сахалинской области в связи со сходом колесной пары пассажирского поезда и гибелью двух человек организовано проведение доследственной проверки, сообщает Дальневосточное следственное управление на транспорте СК России.
Следственными органами Дальневосточного следственного управления на транспорте Следственного комитета проводится процессуальная проверка по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта).
"В настоящее время следствием выясняются все обстоятельства и причины произошедшего, устанавливается материальный ущерб, причиненный ОАО "РЖД". По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение", — говорится в сообщении.
Ранее МЧС сообщало, что в вагонах поезда, который в пятницу утром столкнулся с "Камазом" на Сахалине, находились 180 человек, в том числе 17 детей.