МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Мужчина, подозреваемый в сбыте государственных наград времен Великой Отечественной войны, задержан в Москве, сообщается на сайте столичного ГУ МВД.

По данным МВД, 31-летний безработный москвич продал мужчине государственные награды: "Ветеран труда СССР", "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов".

Подозреваемый заявил, что награды он нашел, проводя раскопки.

"В ходе проверки оперативной информации участковые уполномоченные полиции ОМВД России по району Проспект Вернадского задержали подозреваемого в сбыте государственных наград", — говорится в сообщении.

Согласно проведенному исследованию, все награды являются подлинными и представляют историко-культурную ценность. Возбуждено дело по статье "Приобретение или сбыт официальных документов и государственных наград". В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.