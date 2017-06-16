Замглавы администрации Курска предъявили обвинения в вымогательстве

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Вице-мэру Курска Николаю Зайцеву предъявлено обвинение в вымогательстве, сообщается на сайте регионального управления СК РФ.

Ранее сообщалось, что он задержан по подозрению в соучастии в вымогательстве.

По данным СК, общество с ограниченной ответственностью построило гаражно-строительный кооператив из 240 гаражей. Дмитрий Волобуев и Николай Зайцев потребовали от руководителя безвозмездно передать право собственности на 20 гаражных боксов общей стоимостью более 8 миллионов рублей. Максим Пахомов и Евгений Кожейкин угрожали мужчине, который впоследствии заключил фиктивные договоры якобы принятого им участия в долевом строительстве 20 гаражных боксов, а затем подписал акты приема-передачи данных нежилых помещений.

"Заместителю главы администрации города Курска Николаю Зайцеву предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство, то есть требование передачи права на имущество под угрозой применения насилия, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в целях получения имущества в особо крупном размере)", — говорится в сообщении.

Судом удовлетворено ходатайство следствия и обвиняемому Николаю Зайцеву избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Содержащимся под стражей по обвинению в совершении других преступлений Волобуеву, Пахомову и Кожейкину в ближайшее время также будут предъявлены обвинения с учетов дополнительно выявленных эпизодов их преступной деятельности.

Подробнее о коррупционных скандалах с участием чиновников в России в 2013-2016 годах читайте в справке РИА Новости>>