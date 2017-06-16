Житель Эстонии обжаловал 11-летний срок за шпионаж в России

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Житель Эстонии Арсен Мардалейшвили обжаловал приговор российского суда, по которому он получил 11 лет колонии за шпионаж, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе Верховного суда РФ.

"В суд поступила апелляционная жалоба Мардалейшвили на приговор Мосгорсуда, она будет рассмотрена 20 июня", — сказала представитель суда.

Житель Эстонии, по данным ФСБ, в ходе процесса признался в сборе и передаче департаменту охранной полиции МВД Эстонии за денежное вознаграждение составляющих государственную тайну сведений в отношении частей Западного военного округа РФ.

Поскольку дело имеет гриф "совершенно секретно" и рассматривалось в закрытом режиме, подробности обвинения в суде не разглашают. Мардалейшвили, согласно данным суда, является одновременно лицом без гражданства и обладает статусом "негражданин Эстонии".