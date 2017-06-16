Всероссийский азербайджанский конгресс намерен опротестовать ликвидацию

БАКУ, 16 июн – РИА Новости, Вугар Гасанов. Всероссийский азербайджанский конгресс (ВАК) подал апелляционную жалобу на решение Верховного суда РФ о ликвидации организации, сообщается на официальном сайте ВАК.

Верховный суд РФ ранее ликвидировал Всероссийский азербайджанский конгресс, на этом настаивал Минюст, который в иске указал, что в ходе проверки организации вскрылся ряд существенных нарушений как российского законодательства, так и положений собственного устава. Министерство неоднократно просило конгресс исправить допущенные ошибки, но тот игнорировал требования. Представитель Минюста отметил, что последний срок, выделенный на приведение работы ВАК в порядок, истек еще 17 октября 2016 года.

"Пятнадцатого июня 2017 года ВАК подал апелляционную жалобу в Апелляционную коллегию Верховного суда РФ на решение Верховного суда Российской Федерации от 15 мая 2017 года об аннулировании регистрации организации", — говорится в заявлении.

ВАК был создан в 2001 году. В числе своих целей организация называет содействие в защите и реализации гражданских прав и социально-культурного развития азербайджанцев и выходцев из республики, проживающих в России; сохранение и развитие национальных традиций, самобытности и языка, культурного наследия; укрепление межнациональных отношений и дружбы между народами двух стран.