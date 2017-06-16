На Камчатке тушат крупный тундровый пожар

ВЛАДИВОСТОК, 16 июн — РИА Новости. Крупный тундровый пожар возник в Пенжинском районе Камчатки на площади в 419 гектаров, сообщает правительство региона.

Отмечается, что тундра горит в 47 километрах южнее села Манилы. Угрозы населённому пункту нет, основная задача лесоохраны – оградить от огня пастбища оленеводческих предприятий. Огонь распространяется по зарослям кедрового стланика, что приводит к быстрому увеличению площади пожара и значительной потере древесины. По предварительному прогнозу, в ближайшие пять суток осадков в районе не ожидается.

"Огонь быстро распространяется: в течение прошлой недели осадков не было, сейчас также стоит жаркая погода. Тундра сухая. В зону пожара попадают пастбища оленеводческих хозяйств. Огонь угрожает уничтожению кормовой базы, что может привести к потере поголовья оленей. Будем принимать все необходимые меры для тушения пожара", — сказал заместитель председателя правительства Камчатского края – министр специальных программ и по делам казачества Сергей Хабаров.

На месте работает десантная группа из 10 человек, пожар тушат с воздуха — задействован борт МЧС.

Кроме того, 16 июня обнаружен природный пожар на 2 гектарах в районе села Пиначево Елизовского муниципального района в труднодоступной местности с большим перепадом высот. Здесь также пожар тушат с воздуха.