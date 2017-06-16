В ЕАО, где пропал ребенок, чиновники могут попасть под следствие

ХАБАРОВСК, 16 июн — РИА Новости. Прокуратура Смидовичского района Еврейской АО, где четвертый день идут поиски пропавшей трехлетней девочки, по результатам проверки направила в следственные органы материалы для решения вопроса об уголовном преследовании по статье "халатность" должностных лиц из органов опеки и комиссии по делам несовершеннолетних, сообщает прокуратура области в пятницу.

Отмечается, что по факту исчезновения девочки прокуратура провела проверку деятельности комиссии по делам несовершеннолетних администрации Смидовичского района.

"Установлено, что ребенок проживает в неполной, многодетной, малообеспеченной семье. Мать девочки злоупотребляет алкоголем, неоднократно привлекалась к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанности по воспитанию детей. Дети 2007, 2010, 2011, 2014 годов рождения проживали в антисанитарных условиях, часто были голодными. Кроме того, мать оставляла детей у своих родителей, которые также злоупотребляли алкоголем", — говорится в сообщении.

Как отмечает прокуратура, должностные лица комиссии по делам несовершеннолетних и управления опеки знали о том, что дети находятся в социально опасном положении, но надлежащих мер к защите детей не приняли.

"Материалы проверки прокуратурой района направлены в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании по статье "халатность". Кроме того, прокурором района в адрес главы администрации Смидовичского района и руководителя районного ОМВД внесены представления об устранении нарушений закона, связанных с ненадлежащей организацией работы районных органов системы профилактики", — говорится в сообщении.

Как уточнили РИА Новости в прокуратуре, в случае возбуждения уголовного дела будут установлены конкретные должностные лица, которые допустили просчеты в работе с этой семьей.

Ранее сообщалось, что вечером 13 июня девочка 2014 года рождения ушла из дома в селе Соцгородок ЕАО и до настоящего времени ее местонахождение не известно. По факту исчезновения ребенка региональный главк СКР возбудил дело по статье "убийство малолетнего". Создан оперативный штаб по розыску ребенка, к поискам привлечены силы МЧС, кинологи, полиции, волонтеры, местные жители, военнослужащие погранвойск. Ориентировки о пропавшей девочке переданы всем наружным полицейским нарядам.