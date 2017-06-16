На Камчатке изучают инцидент, после которого ребенок попал в реанимацию

ВЛАДИВОСТОК, 16 июн — РИА Новости. Следователи устанавливают обстоятельства инцидента в детсаду в Петропавловске-Камчатском, после которого ребенок попал в больницу, по предварительным данным, из-за удушения лентой на горке, сообщил РИА Новости представитель краевого СУСК РФ.

"По предварительным данным, ребенок гулял на улице. На металлическом поручне на горке была по какой-то причине привязана лента, и ребенок обмотался ею, упал, и лента его придушила. Сейчас он находится в реанимации", — сказал собеседник агентства.

По его словам, на месте работают следователи, устанавливают обстоятельства случившегося. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Как сообщает правительство региона, губернатор края Владимир Илюхин потребовал от главы Петропавловска-Камчатского провести служебную проверку по факту несчастного случая.

"Правоохранительные органы работают по данному факту, но городские власти обязаны провести свою служебную проверку и принять соответствующие меры. Случай вопиющий! Безопасность детей, находящихся в школах и детский садах – основная задача и администрации города, и работников учреждений", — сказал Илюхин.