В Бурятии за сутки снизилась площадь пожаров

КРАСНОЯРСК, 16 июн — РИА Новости. Площадь лесных пожаров в Бурятии за сутки снизилась с 660 до 615 гектаров, сообщило в пятницу республиканское агентство лесного хозяйства.

В ведомстве сообщили, что за сутки ликвидированы шесть пожаров на площади 177 гектаров. Ранее сообщалось, что на утро четверга в республике горело 660 гектаров леса.

"На утро 16 июня в республике Бурятия проводятся работы по тушению семи лесных пожаров. Из них пять очагов возгораний продолжают действовать в Северо-Байкальском, Кабанском, Курумканском районах. Их общая площадь составляет около 470 гектаров. И два очага в Муйском районе локализованы, общая площадь, пройденная огнем, составила 145 гектаров", — говорится в сообщении.

На тушении работают более 330 человек и 73 единицы техники. В Северо-Байкальский район на тушение очагов привлечено два вертолета Ми-8 МТВ.

В ведомстве сообщили, что главная причина пожаров – неосторожное обращение с огнем. Распространению огня способствует жара и отсутствие осадков.

В Хоринском и Кижингинском районах действует пятый класс пожарной опасности. На всей территории Бурятии – режим ЧС из-за сложной лесопожарной обстановки. Доступ населения в леса запрещен.