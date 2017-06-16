На пороховом заводе в Казани произошел пожар

КАЗАНЬ, 16 июн — РИА Новости, Ирина Дурницына. Пожар произошел в одном из цехов порохового завода в Казани в ночь на пятницу, в настоящее время он локализован, сообщает главное управление МЧС России по Татарстану.

"В 02.45 мск по системе "ГЛОНАСС+112" поступило сообщение о возгорании на территории порохового завода. К месту были направлены подразделения специального управления Федеральной противопожарной службы №35 МЧС России и силы Казанского пожарно-спасательного гарнизона по рангу пожара №3", — говорится в сообщении.

Как отмечается, на момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений происходило горение в одном из отдельно стоящих зданий на территории порохового завода.

"В 04.00 мск — локализация на площади 400 квадратных метров, ликвидация открытого горения — в 04.22 мск", — сообщает ведомство.

Пострадавших в результате пожара нет, угрозы для населения Казани также нет. Ведется мониторинг окружающей среды.

К ликвидации последствий происшествия привлекались всего 99 человек и 34 единицы техники.