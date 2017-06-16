В ЕАО в поисках пропавшей девочки опросили более двух тысяч человек

ХАБАРОВСК, 16 июн — РИА Новости. Полицейские опросили более двух тысяч человек и обошли более 200 жилых домов в поисках трехлетней девочки, пропавшей во вторник в Смидовичском районе Еврейской АО, сообщил РИА Новости в пятницу представитель пресс-службы УМВД РФ по региону.

По данным полиции, вечером 13 июня девочка 2014 года рождения ушла из дома в селе Соцгородок ЕАО и до настоящего времени ее местонахождение не известно. По факту исчезновения ребенка региональное управление СК возбудило дело по статье "убийство малолетнего". Создан оперативный штаб по розыску ребенка, к поискам привлечены силы МЧС, кинологи, полиции, волонтеры, местные жители, военнослужащие погранвойск. Ориентировки переданы всем наружным полицейским нарядам.

"В настоящее время сотрудниками полиции проведены обходы более 200 жилых домов в соседних с Соцгородком населенных пунктов, опрошено более двух тысяч человек, осмотрены лесные массивы и водные объекты реки Тунгусски. Девочка не найдена", — сказал собеседник агентства.

В свою очередь ДВРПСО МЧС России сообщает, что к поискам ребенка привлечены прибывшие из Хабаровска специалист с "беспилотником" и пять кинологических расчетов.

"В минувшие сутки кинологи с собаками обследовали территорию от поселка Соцгородок до поселка Волочаевка-2 в лесной зоне и вдоль железнодорожного полотна. В пятницу с раннего утра двумя группами кинологи прошли часть территории от федеральной трассы "Амур" до поселка Волочаевка-2. Осматривали участки лесистой местности, поляны, канавы, заброшенные строения. Водолазы с помощью сетей и неводов обследуют водоемы. Работают поисковые бригады инспекторов ГИМС, волонтеров", — говорится в сообщении ДВРПСО.

Отмечается, что работа по поиску ребенка не прекращается даже ночью. С рассветом возобновились полеты над местностью беспилотных летательных аппаратов. Всего в поисковых мероприятиях участвуют более 100 человек.