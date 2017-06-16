Подмосковные оперативники назначили допэкспертизы по делу о ДТП в Балашихе

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Следствие ГУМВД России по Московской области назначило дополнительные экспертизы для сравнения образцов биологического материала по делу о ДТП в Балашихе, где погиб шестилетний мальчик, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.

Как сообщило ранее ГУМВД по Московской области, 23 апреля в Балашихе местная жительница, управляя иномаркой, нарушила ПДД и сбила шестилетнего мальчика. В результате ДТП от полученных травм ребенок скончался на месте. По результатам экспертизы было установлено, что "в крови погибшего обнаружена концентрация этилового спирта, которая соответствует сильной степени опьянения"; данные экспертизы будут перепроверены после эксгумации тела мальчика, сообщали ранее в ГУМВД.

"Назначены дополнительные судебно-медицинская и судебно-биологическая экспертизы для сравнения образцов биологического материала, переданных ранее на исследования в отделение ГБУЗ "Бюро СМЭ" города Железнодорожный, с биологическим материалом, изъятым с днища кузова автомобиля и чехла заднего сидения", — говорится в сообщении.

Кроме того, руководство подмосковного главка назначило служебную проверку в отношении следователя МУ МВД России "Балашихинское", в ходе которой будут "тщательно, объективно и всесторонне изучены материалы уголовного дела".

Согласно информации в СМИ, иномарка наехала на мальчика и протащила его не менее 10 метров перед тем, как остановиться, при этом экспертиза показала уровень алкоголя в крови мальчика 2,7 промилле (смертельная доза алкоголя в крови для ребенка – 3-4 промилле). Отмечается, что семья погибшего требует провести повторную экспертизу, утверждается, что на свидетелей оказывалось давление, само дело не возбуждали около месяца, а часть доказательств при этом была уничтожена.