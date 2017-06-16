На поезде, столкнувшемся с грузовиком на Сахалине, находились 180 человек

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 16 июн — РИА Новости. В вагонах поезда, который в пятницу утром столкнулся с "Камазом" на Сахалине, находились 180 человек, в том числе 17 детей, сообщила в пятницу пресс-служба главного управления МЧС России по Сахалинской области.

В пятницу примерно в 05.55 (21:55 мск) на автодороге Южно-Сахалинск — Оха в районе перегона станций "Заозёрное — Пугачёво" произошло столкновение пассажирского поезда и большегрузного автомобиля с прицепом.

"В девяти вагонах поезда находились 180 человек, из них 17 – дети. От удара кабина автомобиля загорелась. К месту происшествия выехали пожарные Макаровского гарнизона пожарной охраны в составе двух автоцистерн и восьми человек. Пожар был потушен, удалось предотвратить распространение огня. В результате ДТП пассажиры поезда не пострадали. Локомотив поезда передней парой сошел с рельсов" — сообщили в МЧС.

В ведомстве добавили, что столкновение произошло на регулируемом железнодорожном переезде, поезд следовал по маршруту Ноглики-Южно-Сахалинск.

На место аварии прибыл заместитель председателя правительства Сахалинской области, руководство сахалинской железной дороги, сотрудники УВД, прокуратуры, бригады скорой медицинской помощи. Движение по автомобильной дороге на переезде оперативно восстановлено, заторов нет.

Организована эвакуация пассажиров 11 автобусами Сахалинской пассажирской компании и администрации Макаровского района на станцию Заозёрное в 20 километрах от места происшествия, где будет организовано питание и временное размещение. По сообщению медицинских работников, никто из пассажиров за медицинской помощью не обращался, тем не менее будет организовано дальнейшее наблюдение за состоянием людей, сообщили в МЧС.

К месту аварии прибыл вспомогательный поезд из Поронайска и аварийно- восстановительный поезд из Южно-Сахалинска, ведутся работы по расцеплению состава от локомотива и установке сошедшей колесной пары на железнодорожное полотно. В ближайшее время планируется полностью восстановить движение транспорта на данном участке железной дороги.

Всего на ликвидации последствий дорожно-транспортного происшествия работают 137 человек, 22 единицы техники.