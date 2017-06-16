На Сахалине пассажирский поезд столкнулся с грузовиком

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 16 июн — РИА Новости. Пассажирский поезд на Сахалине столкнулся с большегрузной машиной, погибли два человека, находившиеся в автомобиле.

"Примерно в 5:55 (21:55 мск) на автодороге Южно-Сахалинск — Оха в районе перегона станций "Заозёрное — Пугачёво" произошло столкновение пассажирского поезда и большегрузного автомобиля с прицепом", — говорится в сообщении УМВД России по Сахалинской области.

В ведомстве заявили, что два человека, находившиеся в автомобиле, погибли. На месте происшествия работают сотрудники полиции, обстоятельства ДТП уточняются.